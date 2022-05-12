شاهد.. مواطن أراد استثمار غرفة بمنزله لعامل واكتشف أنه مخالف لنظام الإقامة

الرياض(صدى):

تحدث المواطن سلطان بن احمد سكاكا عن معاناته بعدما اشترى منزلاً وأقدم على دفع كثير من الأموال، ومن ثم أراد استثمار غرفة بالمنزل فقام بتأجيرها لعامل، ليكتشف أنه مخالف لنظام الإقامة والعمل بعد ذلك .

وقال المواطن :” بعدما سكنت البيت الجديد اللي شريته ودفعه فيه دم قلبي، دق جرس البيت ولما فتحت الباب وجدت شخص من العمالة الموجودين بالحي يقول أنه محتاج أن يستأجر غرفة الحارس”.

وأضاف:” أنه في ذلك الوقت كان يمر بضائقة مالية فوافق على استثمار الغرفة وعندما طلب صورة الإقامة”، قال له: “أن بها مشكلة وفترة بسيطة وبحل المشكلة “.

وتابع :” وافقت لأني كنت بحاجة إلى المال في ذلك الوقت، وتفاجأت بعدها بمركز الشرطة يتهمني بإيواء عماله مخالفة وهذا الأمر يضر الوطن، فأدركت وقتها أن هذا العامل مخالف لنظام الإقامة”، لافتًا أنه يعترف بارتكابه خطأ كبير يهدد أمر الوطن .