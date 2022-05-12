شركة صدارة للكيميائيات توف وظائف هندسية وفنية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة صدارة للكيميائيات عن توفر وظائف هندسية وفنية لحملة الثانوية فأعلى للعمل بمجمّعها الكيميائي بالجبيل، وذلك وفقاً للمسميات والشروط التالية:

الوظائف

1- مهندس بيئي:

– درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة الكيميائية).

– خبرة لا تقل عن 3 سنوات.

2- مهندس امتثال البيئة والصحة والسلامة:

– درجة البكالوريوس في تخصص هندسي ذات صلة.

– خبرة لا تقل عن 3 سنوات.

3- مهندس تكاليف:

– درجة البكالوريوس في تخصص هندسي ذات صلة.

– خبرة لا تقل عن 8 سنوات.

4- أخصائي تفتيش وجودة المشروع:

– شهادة الثانوية الصناعية أو الثانوية مسار علمي أو شهادة الكلية التقنية (دبلوم سنتين) في الميكانيكا أو ما يعادلها.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

– رخصة قيادة (سارية الصلاحية).

– لياقة وصحة بدنية للقيام بأعمال الفحص.

5- مهندس عمليات:

– درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة الكيميائية).

– خبرة لا تقل عن 8 سنوات.

وأوضحت أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الخميس بتاريخ 1443/10/11هـ الموافق 2022/05/12م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب من خلال رابط الموقع.