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شركة صدارة للكيميائيات توف وظائف هندسية وفنية شاغرة

شركة صدارة للكيميائيات توف وظائف هندسية وفنية شاغرة
فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة صدارة للكيميائيات عن توفر وظائف هندسية وفنية لحملة الثانوية فأعلى للعمل بمجمّعها الكيميائي بالجبيل، وذلك وفقاً للمسميات والشروط التالية:

الوظائف

1- مهندس بيئي:
– درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة الكيميائية).
– خبرة لا تقل عن 3 سنوات.

2- مهندس امتثال البيئة والصحة والسلامة:
– درجة البكالوريوس في تخصص هندسي ذات صلة.
– خبرة لا تقل عن 3 سنوات.

3- مهندس تكاليف:
– درجة البكالوريوس في تخصص هندسي ذات صلة.
– خبرة لا تقل عن 8 سنوات.

4- أخصائي تفتيش وجودة المشروع:
– شهادة الثانوية الصناعية أو الثانوية مسار علمي أو شهادة الكلية التقنية (دبلوم سنتين) في الميكانيكا أو ما يعادلها.
– إجادة اللغة الإنجليزية.
– رخصة قيادة (سارية الصلاحية).
– لياقة وصحة بدنية للقيام بأعمال الفحص.

5- مهندس عمليات:
– درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة الكيميائية).
– خبرة لا تقل عن 8 سنوات.

وأوضحت أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الخميس بتاريخ 1443/10/11هـ الموافق 2022/05/12م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب من خلال رابط الموقع.

 

 


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