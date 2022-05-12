بالفيديو.. الرئيس التنفيذي لجمعية الترجمة: قرار توطين مهنة الترجمة قرار منتظر

الرياض(صدى):

أكد عبدالرحمن السيد الرئيس التنفيذي لجمعية ترجمة أن قرار توطين مهنة الترجمة في المملكة كان قرار منتظر، حيث أنه يهدف إلى توفير وظائف ملائمة للمترجم السعودي .

وأوضح عبدالرحمن السيد خلال مداخلة على برنامج ” من الشاشة ” أن القرار سيسهم في فرص توظيف الخريجين ، لافتًا أن الترجمة ترتبط بكافة اللغات منها اللغات المشهورة مثل: الإنجليزية والفرنسية إلى آخره ”

وقال عبدالرحمن السيد “: أن الترجمة لها علاقة بكل المجالات على سبيل المثال الترجمة الطبية لها مسار تأهيلي خاص”، مشيرًا أنه قد يكون هناك شحًا في توفر المترجم المؤهل .

وأضاف :” أن هناك فائض من المترجمين المؤهلين باللغات الإنجليزي والفرنسية”، لافتًا أن سوق العمل يحتاج لبعض اللغات النادرة .

مؤكدًا أن أثر هذا القرار إيجابي، داعيًا الجامعات ومراكز التأهيل في مجالات اللغات، انتهاز الفرصة وقراءة صورة العمل، واستحداث برامج لتأهيل المترجمين .