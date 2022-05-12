بالفيديو.. الرئيس التنفيذي لجمعية الترجمة: قرار توطين مهنة الترجمة قرار منتظر
أكد عبدالرحمن السيد الرئيس التنفيذي لجمعية ترجمة أن قرار توطين مهنة الترجمة في المملكة كان قرار منتظر، حيث أنه يهدف إلى توفير وظائف ملائمة للمترجم السعودي .
وأوضح عبدالرحمن السيد خلال مداخلة على برنامج ” من الشاشة ” أن القرار سيسهم في فرص توظيف الخريجين ، لافتًا أن الترجمة ترتبط بكافة اللغات منها اللغات المشهورة مثل: الإنجليزية والفرنسية إلى آخره ”
وقال عبدالرحمن السيد “: أن الترجمة لها علاقة بكل المجالات على سبيل المثال الترجمة الطبية لها مسار تأهيلي خاص”، مشيرًا أنه قد يكون هناك شحًا في توفر المترجم المؤهل .
وأضاف :” أن هناك فائض من المترجمين المؤهلين باللغات الإنجليزي والفرنسية”، لافتًا أن سوق العمل يحتاج لبعض اللغات النادرة .
مؤكدًا أن أثر هذا القرار إيجابي، داعيًا الجامعات ومراكز التأهيل في مجالات اللغات، انتهاز الفرصة وقراءة صورة العمل، واستحداث برامج لتأهيل المترجمين .
#من_الشاشة | ما الأثر المتوقع لقرار توطين مهنة الترجمة في المملكة؟ وكيف سيزيد جاذبية هذا التخصص في سوق العمل؟ #هيئة_الإذاعة_والتلفزيون
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— هيئة الإذاعة والتلفزيون (@SBAgovSA) May 12, 2022
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