الإعلان عن الجمعيات المرخصة لاستقبال طلبات التطوع لخدمة ضيوف الرحمن

مكة المكرمة(صدى):

كشفت وزارة الحج والعمرة، أن استقبال طلبات التطوع لخدمة ضيوف الرحمن لحج عام 1444هـ سيتم الإعلان عن فرصها التطوعية عن طريق المنصة الوطنية للتطوع وذلك مع الجمعيات المرخصة.

أوضحت أن هناك عددًا من الجمعيات المرخصة لاستقبال طلبات التطوع عن طريق المواقع الرسمية لها، وهي:

1- جمعية هدية الحاج والمعتمر: hadiyah.org.sa.

2- جمعية إكرام عابري السبيل: makarim.org.sa.

3- جمعية ضيافة المدينة المنورة: diafatalmadina.sa.

4- جمعية ضيوف مكة: dyoofmkh.org.sa.

5- جمعية الهدى لمساعدة الحجاج برابغ: alhuda.org.sa.

6- جمعية وفادة التطوعية بالمدينة المنورة: ‏@wifada_sa.