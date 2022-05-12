الهيئة العامة للنقل توضح شروط وإجراءات سائقي الحافلات لرفع جودة خدمات نقل الركاب

الرياض(صدى):

أوضحت الهيئة العامة للنقل شروط وإجراءات سائقي الحافلات، وذلك لرفع جودة خدمات نقل الركاب داخل المدن ورفع كفاءة التشغيل بما يحقق أعلى معايير ومتطلبات السلامة، ووضعت شروطًا فنية للحافلة وعمرها .

وألزمت الهيئة أن تكون الحافلة مخصصة للنقل العام داخل المدينة، ويعتمد الرئيس بقرار منه المواصفات والشروط والتجهيزات الفنية للحافلة المستخدمة، ومتطلبات السلامة وهي :

1: تكون الحافلات مملوكة للمنشأة بشكل مباشر أو من خلال عقود التأجير التمويلية شريطة أن تكون المنشأة هي المستخدم الفعلي للحافلة

2: ويجب أن يكون نوع تسجيل الحافلة نقل عام أو حافلة عامة، وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية وأخذ موافقة الهيئة عند تسجيلها أو تجديد رخصة سيرها، أو نقل ملكيتها، أو تعديل نوع تسجيلها، أو استبدال لوحاتها، أو إسقاطها.

3: يجب ألا يزيد العمر التشغيلي للحافلات المستخدمة في نشاط نقل الركاب بالحافلات داخل المدن على 10 سنوات من سنة الصنع.

كما الزمت الهيئة السائق الذي يعمل مع الناقل بشروط رئيسية وهي :

1: أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة حافلة عامة سارية المفعول

2: الحصول على دورة إسعافات أولية معتمدة.

3: اجتياز الفحص الطبي المحدد من قبل الهيئة وسداد . المقابل المالي أو الغرامات المالية.

وأخضعت الهيئة بهذه الشروط الحافلة التابعة للمرخص له أو تعمل تحت إشرافه أو إدارته لفحص فني مفاجئ في منطقة آمنة على جانب الطريق بمساعدة الجهات الأمنية من خلال استخدام وحدات فحص فنية متنقلة؛ للتأكد من سلامة عملية النقل.

وأمرت الشركات المرخص لها بالتعويض المادي والمعنوي عن الأضرار الناجمة عن أخطائها وأخطاء تابعيها التي تلحق بالغير إذا كان الضرر ناشئاً عن خطأ حصل أثناء تأدية النشاط أو بسببه.

وأتاحة الهيئة إمكانية تنظيم لوحات الدعاية والإعلان النافذة للمرخص له بالإعلان داخل الحافلة على أن تكون المادة الإعلانية أو الشاشة الإلكترونية في مكان لا يسترعي انتباه السائق ولا يؤثر على سلامة الركاب وراحتهم.