بالفيديو … مختصة نفسية توضح أعراض نوبات الهلع

أميرة خالد(صدى):

أوضحت المختصة النفسية ساره هوساوي، أن نوبات الهلع هي نوبات غير متوقعة وتأتي بوقت غير متوقع وتختلف شدتها وحالتها، وتكون بسبب أفكار لا عقلانية، لافتة أن الشخص المصاب؛ ليس بإمكانه التحكم بها .

وأكدت أن نوبات القلق الناتجة عن نوبات الهلع تكون أحيانًا بسبب فقدان شخص بالإضافة إلى؛ مرورهم بأحداث مؤلمة وثقيلة قد تتسبب في ذلك .

وقالت ساره هوساوي خلال مداخلة على” برنامج اليوم”:” أن المصابين بنوبات الهلع النفسية دائمًا ما يشعرون بأنهم منزوعين من من أنفسهم”، مُشيرة إلى أن الأعراض الجسدية الناتجة عن الحالة كثيرة ومنها التعرق والصداع وآلام البطن والغثيان بالإضافة إلى؛ تصارع ضربات القلب”.

وأضافت “هوساوي “: ” أن أعراض نوبات الهلع تكون من خلال التفكير ف الموت، والتفكير المزمن في نوبات الهلع القادمة”

فيديو | ماذا تعرف عن أعراض نوبات الهلع؟#برنامج_اليوم pic.twitter.com/9EYZ8s3xZd — برنامج اليوم (@Studioekhbariy) May 12, 2022