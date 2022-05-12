شاهد .. قصة سيدة تقتحم مجال المقاولات وأعمال البناء

عادل الحربي(صدى):

نجحت السيدة سماهر محمد الرويلي، في إثبات أن المرأة قادرة على العمل في كل المجالات؛ حيث تمكنت الرويلي في النجاح بالعمل في مجال المقاولات.

وقالت سماهر خلال مداخلة على برنامج ” صباح السعودية :” أنها بدأت مشوار العمل ببيع الحديد الخاص في مجال البناء، وبمزاولة المهنة تعلمت المقاسات ونوعيات الخرسانة “، مُشيرة إلى أنها بعد ذلك قررت الدخول في المجال لتصبح مقاولة .

وأفادت بأن رؤية 2030 أتاحت الفرصة للنساء بخوض المجال، لافتة أن الرؤية شجعتها وشجعت نساء كثيرة بتقديم شيء مختلف نوعًا ما عن المألوف .

وأشارت إلى أنها تتابع وتشرف على العمل من مرحلة الحفر إلى مرحلة تسليم المفتاح، قائلة :” الناس يروا أن هذا المجال لا يجوز للسيدات، ولكن الإنسان الذي يبحث عن رزقه يلاقيه بأي مكان “.