شاهد .. قصة سيدة تقتحم مجال المقاولات وأعمال البناء
نجحت السيدة سماهر محمد الرويلي، في إثبات أن المرأة قادرة على العمل في كل المجالات؛ حيث تمكنت الرويلي في النجاح بالعمل في مجال المقاولات.
وقالت سماهر خلال مداخلة على برنامج ” صباح السعودية :” أنها بدأت مشوار العمل ببيع الحديد الخاص في مجال البناء، وبمزاولة المهنة تعلمت المقاسات ونوعيات الخرسانة “، مُشيرة إلى أنها بعد ذلك قررت الدخول في المجال لتصبح مقاولة .
وأفادت بأن رؤية 2030 أتاحت الفرصة للنساء بخوض المجال، لافتة أن الرؤية شجعتها وشجعت نساء كثيرة بتقديم شيء مختلف نوعًا ما عن المألوف .
وأشارت إلى أنها تتابع وتشرف على العمل من مرحلة الحفر إلى مرحلة تسليم المفتاح، قائلة :” الناس يروا أن هذا المجال لا يجوز للسيدات، ولكن الإنسان الذي يبحث عن رزقه يلاقيه بأي مكان “.
#صباح_السعودية | "سماهر الرويلي" سيدة سعودية تقتحم مجال المقاولات وأعمال البناء. #قناة_السعودية pic.twitter.com/MbFpwaTaNY
— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) May 12, 2022
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