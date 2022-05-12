باحث اجتماعي: نسبت الطلاق ارتفعت بسبب غياب الثقافة الزوجية

علي القحطاني(صدى):

تحدث الباحث الاجتماعي حمد الضويان، عن أهمية الثقافة الزوجية في بناء حياة زوجية سعيدة.

وأوضح “الضويان” أن نسبة الطلاق أصبحت في الوقت الحالي أعلى لأنه لم تعد هناك ثقافة زوجية فيجب أن يكون للمنزل والمدرسة دور في التوعية بالحياة الزوجية.

وأضاف: “يجب أن يكون الشاب والفتاة عندما يقدمون على خطوة الزواج واستيعاب النصائح من الأب والأم فهو شريك الحياة ويجب أن يكون السائد بين الزوجين هو الاحترام والاهتمام”، وذلك خلال حواره مع برنامج “صباح السعودية”.