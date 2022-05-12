شاهد … الفنانة إنجي خوري تعرض الزواج على الفنان المعتزل أدهم النابلسي
وثق مقطع فيديو للمغنية والمدونة السورية نجوى خليق الله، الشهيرة بـ“إنجي خوري”، وهي تعرض الزواج من الفنان الأردني المعتزل حديثاً أدهم النابلسي مقابل توبتها .
وأظهر مقطع الفيديو الفنانة المثيرة للجدل وهي تعرض نفسها للزواج من أدهم النابلسي، لافتة أنها ”ستتوب وترتدي النقاب والحجاب وتترك هاتفها نهائياً حال موافقة الفنان على طلبها .
وقالت “خوري” موجهة حديثها للفنان الأردني المعتزل: “بيقولوا إذا الشيخ اتزوج وحدة لبسها مفتوح وتابت بيدخل الجنة، ما بدك تدخل الجنة؟ ، بليز اتزوجني“.
وكان أدهم النابلسي قد أعلن نهاية العام الماضي اعتزاله الفن نهائياً وتفرغه للعبادة بهدف إرضاء الله، وقام بحذف جميع أغنياته من على قناته على موقع يوتيوب
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