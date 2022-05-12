شاهد … الفنانة إنجي خوري تعرض الزواج على الفنان المعتزل أدهم النابلسي

دمشق(صدى):

وثق مقطع فيديو للمغنية والمدونة السورية نجوى خليق الله، الشهيرة بـ“إنجي خوري”، وهي تعرض الزواج من الفنان الأردني المعتزل حديثاً أدهم النابلسي مقابل توبتها .

وأظهر مقطع الفيديو الفنانة المثيرة للجدل وهي تعرض نفسها للزواج من أدهم النابلسي، لافتة أنها ”ستتوب وترتدي النقاب والحجاب وتترك هاتفها نهائياً حال موافقة الفنان على طلبها .

وقالت “خوري” موجهة حديثها للفنان الأردني المعتزل: “بيقولوا إذا الشيخ اتزوج وحدة لبسها مفتوح وتابت بيدخل الجنة، ما بدك تدخل الجنة؟ ، بليز اتزوجني“.

وكان أدهم النابلسي قد أعلن نهاية العام الماضي اعتزاله الفن نهائياً وتفرغه للعبادة بهدف إرضاء الله، وقام بحذف جميع أغنياته من على قناته على موقع يوتيوب