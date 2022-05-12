بالصور … مواصفات سيارة فيراري SF90 الخارقة الجديدة

أميرة خالد(صدى):

تعد سيارة Purosangue SUV القادمة هي أكثر سيارة منتظرة في أذهان عشاق Ferrari بعد سيل من لقطات التجسس والصور التشويقية خلال الأشهر الماضية.

وتعمل الشركة على حصان آخر جديد حيث تم التقاط صور تجسسية لسيارة SF90 على شريط فيديو قبل بضعة أيام فقط .

كما تعمل حالياً على محرك SF90 Stradale المعزز بالهواء، والذي يُحتمل أن يُطلق عليه اسم VS، حيث يرمز إلى Versione Speciale.

وأظهرت الصور تغطية الوجهة الأمامية للسيارة بالكامل من قِبل فيراري، وتقول مصادر التجسس أن جناحًا خلفيًا أكبر قد يظهر في مرحلة ما.

ويتميز المحرك الجديد بالسيارة بقناة Sمشابهة لـ 488 بيستا، ومن الصعب رؤية المراجعات الطفيفة للفتحات الموجودة على اللفافة السفلية.

وستأتي السيارة الجديدة بتغييرات ديناميكية هوائية تدور حول القوة الضاغطة، حيث يمر الهواء المتجه لأعلى من المصد عبر غطاء المحرك