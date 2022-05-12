الأمن السيبراني يحذر من تحديث أمني في متصفح جوجل

علي القحطاني(صدى):

حذر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني بخصوص تحديث أمني في متصفح Google لأنظمة Windows, Mac, Linux.

وأوضح المركز أن يمكن للمهاجم استغلال الثغرات وتجاوز سعة مخزن الذاكرة المؤقت وتنفيذ برمجيات خبيثة.

ويوصي المركز بتحديث المتصفح إلى نسخة 101.0.4951.64 ، حيث أصدرت Google توضيحاً للتحديث اللازمة عبر الرابط .

ويدعم المتصفح التحديث التلقائي لآخر نسخة متوفرة ويمكن التحديث من خلال الخطوات التالية:

– افتح Chrome

– في أعلى يسار الشاشة انقر على “المزيد « مساعدة « معلومات عن Google Chrome.

– رقم الإصدار الحالي هو مجموعة الأرقام أسفل كلمة “Google Chrome”.

– سيبحث Chrome عن التحديثات وسيقوم بالتحديث التلقائي.

– أنقر على إعادة التشغيل.