شاهد.. كاظم الساهر يثير قلق جمهوره بسبب كسر في قدمه

أميرة خالد(صدى):

أصيب الجماهير بحالة قلق على الفنان العراقي كاظم الساهر بسبب حالة قدمه التي ظهر فيها أثناء كواليس حفله الذي أقيم في الرياض الأسبوع الماضي.

وظهر “كاظم” في مقطع الفيديو وهو يصعد الدرج بصعوبة وكأنّه يعاني من مشكلة صحيّة في قدميه وهو ما أثار قلق الجمهور.

ورصد فيديو آخر تعرض قدم الساهر للإصابة قبل مغادرته لمسرح أبو بكر سالم في الرياض، ليعلن في حفله الذي أقيم في لوس أنجلوس، عن إصابته بكسر في قدمه.

وقال “القيصر” خلال حفله في لوس أنجلوس: “سامحوني أنا عندي رجل مكسورة ومش قادر أتحرك كتير.. وواقف بالعافية”.