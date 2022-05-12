عالم أوبئة يحذر من سلالتين فرعيتين من متحور أوميكرون

لندن(صدى):

حذر تيم سبيكتور عالم الأوبئة البريطاني من السلالتين الفرعيتين من متحور أوميكرون “BA.4” و”BA.5″، مشيرًا إلى إن أحد أعراضهما يصيب جهة قريبة من الدماغ.

وشدد “تيم” على ضرورة أخذ الناس الأعراض في اعتبارها على محمل الجد، مشيرًا إلى أن جنوب إفريقيا تشهد زيادة سريعة جدا في الإصابات بـBA.4 و BA.5″.

كما أكد أن فقدان حاسة الشم وطنين الأذن من الأعراض التي يجب التعامل معها بجدية حقيقية، مضيفًا: “طنين الأذن يعني أن تأثير الإصابة يكون بالقرب من الدماغ”.

وجاء ذلك بعد إجراء البروفيسور البريطاني وفريقه مسحا لتقييم انتشار طنين الأذن بين الأشخاص المصابين بـ”كوفيد-19″.