المديرية العامة لحرس الحدود تعلن فتح باب التقديم للوظائف العسكرية

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت المديرية العامة لحرس الحدود الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل للوظائف العسكرية (رجال) على الرتب العسكرية الآتية : (رقيب – وكيل رقيب – عريف – جندي) للتعيين عليها في مختلف مناطق المملكة

وأوضحت المديرية أن أماكن العمل هي: - (المديرية، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جازان، عسير، تبوك، الشرقية، نجران، الحدود الشمالية)، وأخرى.

وأفادت بأن الشروط كالتالي : 1- أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة. 2- أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة ، وغيرها من الشروط

ونّوهت على أن تعبئة الحقول والتقديم يجب أن تكون بمنتهى الدقة، لافتًا أنه يتم استبعاد كل من يوجد لديه اختلاف في بيانات التسجيل حسب الشروط المعتمدة.

وللاطلاع على التخصصات والمؤهلات العلمية المطلوبة لكل رتبة:

رفع نسخة لأماكن العمل + التخصصات المطلوبة على قناة (أي وظيفة) الرسمية في منصة (التيليجرام):هنا

– أو من خلال موقع الوزارة:هنا

وقالت المديرية أن موعد التقديم يبدأ يوم السبت بتاريخ 1443/10/13هـ الموافق 2022/05/14م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1443/10/18هـ الموافق 2022/05/19م.

وأوضحت أن طريقة التقديم تكون من خلال الرابط التالي هنا