الكويت: إحالة خلية تمويل حزب الله إلى محكمة الجنايات

خالد الظفيري(صدى):

أحالت النيابة العامة بالكويت المتهمين في قضية خلية تمويل حزب الله اللبناني إلى محكمة الجنايات وطالبت بتطبيق القانون عليهم.

وأفادت بعض المصادر بأن لائحة الاتهام تضمنت 11 مواطنا و7 وافدين يعملون في محلات الصيرفة التي قامت بالتحويلات، بحسب صحيفة “القبس” الكويتية

وأكدت المصادر أنه سيجرى بحث مصدر الأموال التي جرى تحويلها، إضافة إلى المبالغ التي ضبطت بحوزة المتهمين ومصادرها، ومن الذي قام بالتبرع بها، وهل هناك تعمد بدعم حزب الله من عدمه،

والجدير بالذكر أن النيابة العامة قد أخلت سبيل المتهمين بكفالات مالية وسيتم مثولهم مجدداً أمام محكمة الجنايات لسؤالهم عن التهم المسندة إليهم