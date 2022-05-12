معلمة تثير الجدل بسيرها مع حراس شخصيين

القاهرة(صدى):

احدث صورة لمعلمة مصرية تقيم بمنطقة فيصل جنوب الجيزة، تسير ومعها نحو 20 حارساً شخصياً مفتولي العضلات عاصفة كبيرة من الجدل بعدما انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي .

وجاءت تسؤلات كثيرة من نشطاء التواصل الاجتماعي حول السبب الذي دفع المعلمة لهذا التصرف، فهل هو من أجل الاستعراض أم الوجاهة، أم لحماية نفسها من تهديدات تتعرض لها.

وتبين أن المعلمة التي تدعى أسماء عماد، تدرّس مادة الأحياء لطلاب الثانوي العام،وقالت:” أن هذا الأمر جرى خلال أيام العيد حيث أعلنت عن تقديم وشرح النقاط الصعبة في منهج الأحياء عبر مسرحية كوميدية على مسرح بمنطقة رمسيس في قلب القاهرة.

وأضافت المعلمة :” أن الحراس الشخصيين الذين شاركوا في تأمين العرض المسرحي، يتدربون في صالة رياضية يمتلكها زوجها، ولم يحصلوا على مقابل مالي، بل جاءوا للمجاملة.