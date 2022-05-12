سبب طرح إطارات السيارات باللون الأسود دائمًا

أميرة خالد(صدى):

كشف الخبراء عن سبب طرح الإطارات باللون الأسود منذ بدء الصناعة وحتى الآن على الرغم من طرح السيارات بألوان متعددة.

وأوضح الخبراء أن الإطارات تتأثر بالعوامل الخارجية وذلك لاحتكاكها المستمر بالطريق والعوامل الجوية المختلفة خاصة الأشعة فوق البنفسجية وغازات الأوزون المضرة.

وتتعمد الشركات المصنعة إضافة مادة اسمها أسود الكربون Carbon Black إلى المطاط وهو المكون الرئيسي للإطارات أثناء التصنيع.

كما أن اللون الأساسي للمطاط هو الأبيض، إلا أنه يتحول للون الأسود نتيجة اختلاطه مع مادة الكربون، حيث يعمل الكربون الأسود على حماية إطارات السيارة من أضرار غاز الأوزون.

كما أنه يمتص الأشعة فوق البنفسجية ويحولها إلى حرارة، بحيث يكون من السهل التخلص منها فيزيد من متانة وقوة مطاط الإطار؛ مما يؤدي إلى زيادة العمر التشغيلي للإطار.