وظائف شاغرة في صندوق الاستثمارات العامة

فاطمة المالكي(صدى):

طرح صندوق الاستثمارات العامة وظائف شاغرة، بمسمى “خبير تخطيط وحوكمة”، وذلك لحمَلة شهادات البكالوريوس فأعلى في عددٍ من التخصصات.

وأوضح أن الوظائف متاحة في مقر الصندوق الرئيسي في مدينة الرياض، مشير إلى أن التقديم متاح للحاصلين على درجة البكالوريوس في القانون أو الامتثال أو الأعمال أو الاقتصاد أو ما شابه ذلك.

ولفت الصندوق إلى أن شروط التقديم تضمنت أن يكون لدى المتقدم خبرة 10 سنوات في المجالات ذات الصلة، وإجادة اللغتين العربية والإنجليزية، مضيفا أن التقديم متاح الآن من خلال الرابط التالي من هـــنــا.