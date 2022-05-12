بندر الرزيحان :البعض يعتقد أن معاقبة الهلال إنصاف ” فيديو”

نواف السالم(صدى):

أوضح الناقد الرياضي بندر الرزيحان أن البعض يعتقد معاقبة نادي الهلال إنصاف، مُشيرين أن كل القضايا الذي قابل فيها الهلال لن ينجح فيها وأن هناك أندية أخرى جامعة القانون.

وقال” الرزيحان ” خلال مداخلة على برنامج ” الحصاد الرياضي ” :” أن قضية عوض خميس صدر فيها من الاتحاد السعودي، معاقبة نادي النصر فترة تسجيل وعقوبة على اللاعب ” .

وأضاف :” من يعتقد أن معاقبة نادي الهلال إنصاف فأنا اعتقد أنك يجب أن تعتمد على المساواة فإن أخطأ الهلال يُحاسب وإن أخطأ النصر يُحاسب .

وكان عوض خميس قد وقع عقدين مع نادي النصر والهلال ، مما دفع الاتحاد السعودي لكرة القدم إلى حرمان نادي النصر، من تسجيل اللاعبين للفترة الصيفية القادمة فقط وتغريمه نصف مليون ريال.