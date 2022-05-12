الأهلي يقترب من التعاقد مع بيلوتي 

ماجد محمد(صدى):

أبدى النادي الأهلي، اهتماما بالمهاجم الإيطالي أندريا بيلوتي لاعب نادي تورينو.

ومن جهته، أوضح الصحفي الإيطالي رودي غاليتي، الأهلي تواصل بالفعل مع النادي الإيطالي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وعرضت إدارة الهلال على بيلوتي راتبا يقدر بـ 8 ملايين يورو، لضمه خلال الميركاتو الصيفي في صفقة انتقال حر، فيما ينتهي عقد اللاعب مع النادي الإيطالي الصيف المقبل.

وكان بيلوتي بدأ مسيرته الكروية في نادي البينوليفي، الذي يلعب في الدوري الإيطالي الدرجة الثانية، ثم تم تصعيده إلى الفريق الأول العام 2012.

يذكر أن أندريا البالغ من العمر 28 عاما، يلعب في مركز الهجوم، وانضم لنادي تورينو الإيطالي في 2015، قادما من باليرمو الإيطالي.