بالفيديو.. افتتاح أول مدرسة بريطانية عالمية للفتيات في المملكة

الرياض(صدى):

أُفتتحت أول مدرسة بريطانية عالمية في المملكة ضمن استقطاب المدارس العالمية الذي تنفذه الهيئة الملكية لتطوير مدينة الرياض والذي يأتي ضمن المشاريع الكبرى التي وجه بها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والذي يهدف لجذب المؤسسات التعليمية العالمية إلى المملكة.

وقالت إيما كندريك مديرة مدارس داون هاوس :” مانقدمه للطلبة السعوديين هو التزام تام بأن نجعلهم متفوقين بطريقة تعليم تجعلهم جاهزين أكاديميا ليستطيعون تطوير اهتماماتهم للالتحاق بأفضل الجامعات بالعالم لتأدية دورهم في تطوير المجتمع ومساعدة المملكة في هذه المرحلة الرائعة”.

ويأتي اختيار مدرسة داون هاوس في المملكة تأكيدا على التزامها الشديد بتعزيز العلاقات الثنائية التاريخية القوية للملكة العربية وبريطانيا، ونموذج لتعزيز العلاقات بينهما في قطاع التعليم.