بالفيديو.. مختص يوضح سبب رفع بعض معارض السيارات للأسعار

أميرة خالد(صدى):

أوضح المختص في قطاع السيارات، حسن كتبي، أن بعض معارض السيارات استغلت الأزمة ورفعت الأسعار عن قيمتها الأساسية.

وأشار حسن كتبي: “نفترض أن الشخص يبيع ألف سيارة في المعرض مثلًا والكميات نقصت، فهنا يوجد انخفاض من 18 لـ 40% انخفاض في الاستيراد.

ولفت: “لا يوجد أزمة إذا رفع المعرض السعر 5% أو أكثر لكي يعوض التكاليف، لكن بعض المعارض استغلت هذه الأزمة ورفعوا الأسعار 50 و 100%”، مبينا: “ظهرت بعض التغريدات التي تشتمل على جملة الرحمة حلوة، نتيجة الارتفاع المبالغ فيه”