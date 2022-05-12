شابان يتسببان في كارثة على متن طائرة متجهة لليونان

لندن(صدى):

تسبب شابان من بريطانيا على متن طائرة متجهة لليونان في كارثة حقيقية حيث حدث بينهما اشتباك كبير.

وتفصيلا، اشتبك الراكبان على متن الطائرة من منطقة برموندسي بجنوب لندن، وجاء ذلك بعد اندلاع الاشتباك الذي وصل إلى مد الأيدي على متن الطائرة أثناء رحلتها الجوية.

وسادت حالة من الفزع على متن الطائرة اليونانية حتى خرج كابتن الطائرة بنفسه من قمرة القيادة لتهدئة الوضع لكنه لم يسلم من أيدي أحدهم، فلكمه بشدة في وجهه.

وقالت امرأة:”كانت فوضى متكاملة، وكان الرجل وصديقه صاخبين جداً ومسيئين مما تسبب في كارثة أنقذتنا منها العناية الإلهية”