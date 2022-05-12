تشييع جنازة 5 شبان لقوا مصرعهم في حادث طريق وعلان

جازان(صدى):

شُيع اليوم جنازة 5 شبان لقوا حتفهم ثاني أيام عيد الفطر المبارك في حادث مروري مروع أسفر عن وفاة 7 شبان وإصابة آخر، عقب تصادم مركبتين بطريق وعلان – المجنة بمحافظة ‫صامطة.

وتوافد على مقبرة الطوال المئات من المشيعين لتوديع جثمانين الخمسة إلى مثواهم الأخير؛ يتقدمهم قائد حرس الحدود بمنطقة جازان اللواء سالم زاهر الشهري وقائد القوات البحرية العميد صالح العمري ووكيل محافظة الطوال جابر عواف.

وكانت الإدارة العامة للمرور قد أعلنت أن مرور منطقة جازان باشر حادث تصادم مركبتين بمحافظة الطول، والذي أسفر عنه وفاة 7 أشخاص، وجارٍ استكمال إجراءات التحقيق في الحادث.