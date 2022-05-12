لاعب الاتحاد يتعرض للإصابة قبل الكلاسيكو

ماجد محمد(صدى):

غاب ثنائي فريق الاتحاد عبدالعزيز البيشي وإيغور كورنادو، عن تدريبات فريقهما الجماعية خلال اليومين الماضيين.

ووفقا للمعلومات الواردة فإن عبدالعزيز البيشي أُصيب في ركبته خلال التدريبات يوم أمس الأول ليتواجد في العيادة لتجهيزه للكلاسيكو، وفق “الرياضية”.

وأبانت أن إصابة البيشي لا تُعد مقلقة وسيعود للتدريبات الجماعية قريبًا ليتحدد موقفه من مباراة الهلال، كما سيُحسم موقف كورنادو من المباراة خلال مران اليوم الخميس أو غدا الجمعة.

ومن المقرر أن فريق الاتحاد يواجه نظيره الهلال، الأحد الموافق 15 مايو ضمن منافسات دوري المحترفين