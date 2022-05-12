بالفيديو.. ياسر مليباري يوضح علاقة أقمشة المخدة بحساسية وتهيج الجلد

أميرة خالد(صدى):

أوضح الدكتور ياسـر طه ملـيـبـاري استشاري الجلدية والتجميل والحساسية الجلدية أنه لا يوجد تأثير بين الشعر المبلل والإصابة بالحساسية .

َوقال مليباري:” الأمر يتعلق بالبيئة التي يتواجد فيها الشخص لأنها دافئة ورطبة، حيث تنتقل رطوبة الشعر إلى المخدة وبالتالي تزيد رطوبتها بشكل عام، مايزيد احتمالية زيادة الألم”

وأضاف ” مفرش السرير هو أكثر شئ يلامس الجلد خلال فترة النوم، حيث أن خلايا الشعر كالجسم تتجدد، كما تتساقط على المفرش وتكون بيئة مناسبة لشئ اسمه عشة الفراشة وهي التي تسبب الحساسية ”

ما علاقة أقمشة المخدات بحساسية وتهيج الجلد؟.. د. ياسـر طه ملـيـبـاري – استشاري الجلدية والتجميل والحساسية الجلدية يجيب #برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/nYljybZpnx — برنامج سيدتي (@sayyidaty) May 12, 2022