الزمالك المصري يهدد بتقديم شكوى للفيفا ضد التعاون 

طلال الغامدي(صدى):

أبدت إدارة نادي الزمالك المصري، غضبها من نظيرتها في التعاون بسبب مستحقات اللاعب مصطفى فتحي.

وأمهلت إدارة الزمالك، نادي التعاون، مدة حتى نهاية شهر مايو الجاري لسداد المستحقات الخاصة بصفقة مصطفى فتحي.

وأشارت إلى أن مسئولي الزمالك هددوا بتقديم شكوى للفيفا ضد التعاون والمطالبة بسرعة الحصول على باقي قيمة الصفقة بسبب الأزمة المالية للنادي المصري.

يذكر أن التعاون تعاقد مع مصطفى فتحي خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة قادمًا من الزمالك مقابل مليون دولار