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اتحاد الكرة يُخطر الأندية بعدد الأجانب خلال الموسم المقبل

اتحاد الكرة يُخطر الأندية بعدد الأجانب خلال الموسم المقبل
ماجد محمد(صدى):

أرسل اتحاد الكرة، خطابًا رسميًا للأندية بخصوص عدد اللاعبين الأجانب في الموسم المقبل 2022/2023.

ووفقا للمعلومات الواردة فإن اتحاد الكرة أخطر أندية الدوري الممتاز بأن عدد الأجانب سيكون 8 يُشارك منهم 7 لاعبين في القائمة الأساسية، بحسب “الجزيرة”.

وتبين أن اتحاد الكرة أخطر أندية دوري الدرجة الأولى بأن عدد الأجانب سيكون 6 مع خيار استبدال أحد المقاعد بلاعب مواليد، كما أخبر أندية دوري الدرجة الثانية بأن عدد الأجانب سيكون 4 مع خيار استبدال أحد المقاعد بلاعب مواليد.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 76 ] نشر منذ 17 دقيقة

الرياضه لدينا تدار بالبركه

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