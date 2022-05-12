أمراض تُكتشف بالفحص الطبي المنتظم للحامل

أميرة خالد(صدى):

أكدت وزارة الصحة أهمية الفحص الطبي المنتظم للحامل، مضيفة أن هذا الفحص يساعد في كشف أمراض ومشاكل صحية قد تتعرض لها الحامل.

ولفتت إلى أن ثلثي الوفيات المرتبطة بالحمل يمكن الوقاية منها بالزيارة المنتظمة للطبيب، مشيرة إلى أن الفحوصات تحمي الحامل من فقر الدم، والتهابات المسالك البولية، وتسمم الحمل، وسكري الحمل، وارتفاع ضغط الدم، وحدوث أي عدوى محتملة.

وأشارت إلى أن الفحوصات تحمي الصغير من الوزن المنخفض عند الولادة وولادة مبكرة والعيوب الخلقية من خلال إعطاء الأم مكمل حمض الفوليك خلال الشهور الثلاثة الأولى.

وأكدت أن الطبيب سيساعد على إدارة مشاكل الحمل الشائعة الأخرى مثل غثيان الصباح، والإمساك والبواسير والتورم، وحرقة المعدة.