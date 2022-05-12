جوجل توفر نظارات تترجم المحادثات النصية والصوتية مباشرة

وكالات(صدى):

طرحت شركة “جوجل” الأمريكية ميزة جديدة في نظارات الواقع المعزز، والتي يمكنها ترجمة المحادثات النصية والصوتية في الوقت الفعلي.

وأشارت جوجل إلى أن نظارات AR الجديدة تتيح للمستخدم رؤية اللغات مترجمة أمام عينيه مباشرة، والتي يمكن أن توجد في العديد من الأماكن التي لا توجد بها هواتف ذكية.

وكشفت الشركة عن مقطع فيديو يوضح الميزة الجديدة تفصيليا خلال المؤتمر السنوي بكالفورنيا، فيما إنها لم تعلن أي تفاصيل تتعلق بالسعر وموعد طرح المنتج الجديد.