الجماز عن قضية كنو : مركز التحكيم لاحس ولاخبر خايفين من إيش؟

طلال الغامدي(صدى):

علق الناقد الرياضي، عبدالرحمن الجماز، على قضية لاعب كرة القدم بنادي الهلال، محمد كنو، وموقف مركز التحكيم الرياضي منها.

وقال “الجماز” :”الهلال رفع طلباً رسمياً لمركز التحكيم لتعليق عقوبة كنو لحين إصدار القرار، ومركز التحكيم لاحس ولاخبر .. خايفين من إيش؟”، وذلك بحسب ما ذكره على حسابه بموقع “تويتر”.

يذكر أن غرفة فض المنازعات قررت إيقاف اللاعب محمد كنو لمدة 4 أشهر، وإيقاف نادي الهلال على التسجيل لمدة فترتين.