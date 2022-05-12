5 طرق لاستعادة رسائل ماسنجر المحذوفة

وكالات(صدى):

يرغب مستخدمو فيسبوك ماسنجر احيانا في استعادة الرسائل المحذوفة من المحادثات، لإسترجاع بعض الملفات أو المعلومات الهامة.

ونستعرض هنا أفضل 5 طرق لاستعادة رسائل فيسبوك ماسنجر المحذوفة والتي جاءت كالتالي :

1- “التحقق من المحادثات المؤرشفة”

وتصلح هذه الطريقة عند أرشفة الرسائل قبل حذفها، ويمكن الوصول إليها عبر فتح التطبيق وكتابة اسم صاحب الرسالة المراد استعادتها في شريط البحث بالأعلى، واختيار النتائج ثم استعراضها واستعادة الرسائل.

2- “التواصل مع المرسل إليه”

يمكن هنا طلب نسخة أو لقطة شاشة من الرسالة المحذوفة من المرسل إليه، لأن التطبيق يقوم بحذف المحادثات عند المرسل ولكن مستلم الرسالة يكون عادةً قادراً على رؤيتها.

3- “التحقق من البريد الإلكتروني”

يمكنك إدخال البريد الإلكتروني الخاص بك، وعليه يمكنك استعادة الرسائل المحذوفة من خلال صندوق الوارد، ولكن بشرط أن تقوم بتمكين جميع إشعارات البريد الإلكتروني لحسابك.

4- “استخدام مدير ملفات أندرويد”

ويمكن استخدام هذه الطريقة فقط لمستخدمي هواتف أندرويد، حيث يتيح تطبيق مدير الملفات الخاص بالنظام البحث عن الرسائل المحذوفة في الملفات المخبأة caches، ويمكن الوصول إليها عبر فتح التطبيق والانتقال إلى Internal Storage واختيار com.facebook.katana ثم fb_temp

5- “تحميل بيانات الحساب”

ويتيح تطبيق فيسبوك ماسنجر خاصية تحميل معلومات الحساب، والتي تحتوي على كل الوسائط والرسائل الخاصة بالحساب منذ تاريخ إنشائه، ويمكن استعادة الرسائل عبر البحث عنها في الملف بعد تحميله، ويمكن الوصول للخاصية من خلال الدخول على الإعدادات من المتصفح أو تطبيق سطح المكتب، والضغط على الشريط الجانبي الأيسر ثم اختيار Download your information.