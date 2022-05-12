بالفيديو.. الأحصاء توضح كيفية التأكد من شخصية الباحث الميداني في التعداد السكاني

الرياض(صدى):

أوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء كيفية التأكد من شخصية الباحث الميداني الذي يطرق الأبواب في التعداد السكاني 2022.

وذكر أنه يمكن للفرد التحقق من هوية الباحث من خلال الإطلاع على بطاقة العمل الخاصة به من خلال تطبيق توكلنا، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج “ياهلا” المذاع على قناة “روتانا خليجية”.

وشدد على ضرورة عدم التعامل مع أي باحث ميداني لا يرتدي الزي الرسمي ولا يبرز بطاقته المطبوعة، مشيرا إلى أنه يمكن الوصول لموقع التعداد من خلال موقع الهيئة العامة للأحصاء.