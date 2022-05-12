تويتر : لا مجال للنسخ واللصق والتغريدات المتكررة

وكالات(صدى):

فرضت شركة تويتر إجراءات جديدة لمكافحة المحتوى المكرر، أو المنسوخ، لافتة إلى أن تلك التغريدات تؤدي إلى “إزعاج الآخرين” في إشارة إلى أصحاب التغريدة الأصلية.

وأفادت بأن المحتوى المكرر يمكن أن يتكون من نص أو صورة أو مزيج بينهما، نُسخ ولُصق أو “كُرر” بأي شكل من الأشكال من مصدر أصلي، وشورك عبر منصة التواصل الاجتماعي.

وأشارت الشركة إلى أن هذه الانتهاكات قد تكون مثل “المحتوى المتطابق” أو “شبه المتطابق” الذي ينشر بواسطة حساب فردي أو عدة حسابات.