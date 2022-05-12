السماح بسفر اليمنيين بجوازات السفر الصادرة من صنعاء خلال الهدنة

فهمي محمد(صدى):

أعلنت الخارجية اليمنية أنه تم السماح مؤقتا بسفر اليمنيين بجوازات السفر الصادرة من صنعاء خلال الهدنة.

وأضافت الخارجية اليمنية أن الحكومة غير مسؤولة عن أي بيانات تتضمنها الوثائق الصادرة من مناطق سيطرة الحوثيين، مؤكدة أن الهدف من هذا الترتيب هو تسهيل حركة المدنيين اليمنيين لأسباب أهمها السعي لتلقي العلاج الطبي العاجل.

وأشارت إلى أن هذا الترتيب استثنائي ومؤقت ولن يكون نافذاً إلا خلال فتره الهدنة إلى الوجهتين المتفق عليهما في اتفاق الهدنة، ولا يترتب عليه أي تغيير في الموقف القانوني للحكومة اليمنية ولن يؤسس كذلك لأي سابقة رسمية.