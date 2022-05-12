الذيابي: القهوة قد تزيد من شدة أعراض عسر الهضم الوظيفي

أميرة خالد(صدى):

كشف الدكتور عبدالله الذيابي، طبيب باطنية وجهاز هضمي، إن القهوة قد تزيد من شدة أعراض عسر الهضم الوظيفي لدى البعض.

وأشار:” الأفضل تقليل تناولها إذا سببت زيادة في الأعراض”، لافتا:”مشكلات الغدد المسببة لعسر الهضم متعددة، منها: داء السكري وأمراض الغدة الدرقية وخمول الغدة الكظرية وفرط نشاط الغدة جارة الدرقية”.

وكان عبدالله الذيابي، أوضح أن الإكثار من الماء ليلًا يؤدي إلى سرعة فقدانه بالتبوّل المتكرر والحرمان من النوم الجيد، لذلك الأفضل تناول أغلب الاحتياج اليومي من الماء خلال ساعات النهار.

وأشار إلى الشعور بالعطش يعني أن جسمك فقد سوائل أكثر مما تتناول، والأعراض المصاحبة للشعور بالعطش تشمل: التعب، الدوخة، قلت التبول، جفاف الفم والشفتين والعينين.