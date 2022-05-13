مضادات الأكسدة تساعد في الحماية من الخرف

أميرة خالد(صدى):

كشفت دراسة جديدة، أن مضادات الأكسدة تحمي من التنكس العصبي، والذي يرتبط بالإصابة بالخرف والزهايمر؛ حيث أن المستويات العالية من الكاروتين واللوتين والزياكسانثين، وهي عناصر توجد في الفواكه والخضروات بشكل طبيعي، تحمي الذاكرة من التدهور.

وأجرت الباحثة مي بيضون وزملاؤها في مختبر علم الأوبئة وعلوم السكان في المعهد الوطني للشيخوخة بالولايات المتحدة، دراسة مجموعة بيانات كبيرة شملت 7 آلاف شخص أعمارهم بين 45 و90 عاماً.

وأوضحت الدكتورة مي بيضون: ” مضادات الأكسدة قد تحمي الدماغ من التلف المرتبط بالخرف. يحدث الإجهاد التأكسدي بمستوى عالٍ بشكل غير طبيعي في الجسم، بما في ذلك داخل الدماغ، وفي مثل هذه الظروف، قد يساعد تناول مضادات الأكسدة في حماية خلايانا من التلف، بما في ذلك خلايا الدماغ”.

وتوجد مضادات الأكسدة في الفواكه والخضروات ذات الألوان الزاهية، مثل: التوت، والجزر، والمانجو، والفراولة (الفريز)، والكيوي، والفلفل، والبطاطا الحلوة، الأفوكادو، والبروكلي، والرمان، والطماطم، والسبانخ، والزنجبيل، والكركم.