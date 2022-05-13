التحالف: عشرات المهاجرين قتلوا بعملية تهجير قسري شنها الحوثيون

الرياض(صدى):

أكد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الجمعة، أن ادعاءات مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، بوجود قتلى في الرقو الحدودية بتعامل القوات السعودية عارية عن الصحة.

وأوضح التحالف العربي، أن عشرات المهاجرين قتلوا بعملية تهجير قسري واشتباكات مسلحة شنها الحوثي والعملية الوحشية للحوثيين جاءت بعد خلافات وإحراق لمساكن المهاجرين.

وأشار إلى أن قتل المهاجرين في الرقو تكرار لحادثة إحراق الحوثيين لمئات المهاجرين الأفارقة في صنعاء وندعو الأمم المتحدة لتحمل مسؤوليتها في كشف انتهاكات الحوثي الوحشية.