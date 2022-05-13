تعيين حكمة لإدارة نهائي كأس العرش المغربي

ماجد محمد(صدى):

قررت اللجنة المركزية للتحكيم بالاتحاد المغربي لكرة القدم، أن تدير بشرى كربوبي، مباراة نهائي كأس العرش بين الجيش الملكي والمغرب التطواني.

وتقوم كربوبي بإدارة نهائي المسابقة في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ كأس العرش، بمساعدة مواطنتها فتيحة الجرموني ومصطفى أكركاد بينما تم تعيين الداكي الرداد حكما رابعًا.

ويعد الحكم رضوان جيد حكما لغرفة الفيديو “الـVAR”، بمساعدة ياسين بوسليم وعبد الصمد أبرتون في مباراة ستقام في الـ14 مايو الجاري على ملعب أغادير الكبير.