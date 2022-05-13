إطلاق ساعة جوجل الذكية بيكسل ووتش

وكالات(صدى):

أزاحت شركة “جوجل” الستار عن ساعتها الذكية “بيكسل ووتش”، لتضيفها بالتالي إلى مجموعة منتجاتها “بيكسل”، التي تضم هواتف ذكية وأجهزة كمبيوتر محمولة وسماعات رأس، وذلك في إطار استراتيجيتها الهادفة إلى جعل خدماتها متاحة في أي وقت على أجهزة مختلفة.

وطورت الشركة التابعة لـ”ألفابت” برنامج تشغيل مخصصاً لساعات ذكية من علامات تجارية أخرى، لكنها هذه المرة صممت ساعتها الخاصة وصنّعتها، فيما عُرضت ساعة “بيكسل ووتش” في المؤتمر السنوي للمطوّرين، الذي نظمته “جوجل” في كاليفورنيا.

وقدمت جوجل فيه كذلك جهازها اللوحي الجديد كما عرضت نسخة جديدة من سماعاتها ونموذجاً أرخص من هاتفها الذكي، فيما صرح المسؤول عن الأجهزة والخدمات لدى جوجل ريتش أوسترلو إنّ أجهزة “بيكسل” قادرة على الاتصال في ما بينها بسهولة بفضل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وشرائح الكمبيوتر.

ومن المقرر أن تُطلق “بيكسل ووتش” في الأسواق خلال الخريف، وستُتاح في الساعة تطبيقات مرتبطة بالصحة من الساعات الذكية التابعة لـ”فيت بيت”، وهي علامة تجارية متخصصة في تصنيع المنتجات الذكية المرتبطة باللياقة البدنية.