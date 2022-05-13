عزل 187 ألف شخصًا مصابًا بحمى غريبة في كوريا الشمالية

بيونج يانج(صدى):

كشفت كوريا الشمالية، اليوم الجمعة، أنها “عزلت وتعالج” 187 ألف شخص مصابين بحمّى، بعد أن أبلغت عن أولى حالات الإصابة بكوفيد، مؤكدة أن حالة وفاة واحدة على الأقل مرتبطة بتفشي الفيروس.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الرسمية أنه “حتى الآن، عُزل ما يصل إلى 187800 شخص ويجري علاجهم”، مضيفة أنّ ستة أشخاص أصيبوا بحمّى قد توفّوا، وأنّ أحدهم ثبُتت إصابته بالمتحورة أوميكرون.

وأشارت إلى أن “حمّى لم يتسن تحديد سببها انتشرت بشكل سريع في أنحاء البلاد منذ نهاية أبريل”.