ارتفاع صادرات المملكة غير النفطية بنسبة 30% خلال يناير

الرياض(صدى):

أكدت هيئة تنمية الصادرات السعودية، أن صادرات المملكة غير النفطية سجّلت ارتفاعاً بنسبة 30% في شهر يناير الماضي 2022م، مقارنة بذات الفترة من عام 2021م.

وقالت الهيئة أنه خلال شهر يناير الماضي، ارتفعت قيمة الصادرات غير النفطية بنسبة 30% بإجمالي قيمة الصادرات 24.6 مليار ريال، منها إعادة تصدير بقيمة 4.1 مليار ريال.

وأشارت إلى أن أعلى القطاعات تصديراً خلال تلك الفترة “البتروكيماويات” بـ 14.5 مليار ريال، ثم مواد البناء بـ 1.7 مليار ريال، والمنتجات الغذائية بـ 1.4 مليار ريال، والتعبئة والتغليف بـ 0.6 مليار ريال.

وأشارت إلى أن صادرات المملكة غير النفطية وصلت إلى 144 دولة خلال شهر يناير 2022، وجاءت الإمارات أعلى الوجهات التصديرية بقيمة 4.1 مليار ريال، ثم الصين بـ 2.9 مليار ريال، والهند بملياري ريال.