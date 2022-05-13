شركة الأنظمة الميكانيكية تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية “NCMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: كيميائي، فني صيانة ميكانيكية، مهندس ميكانيكي، مهندس كمبيوتر.

وأشارت إلى أن التقديم بدءًا من تاريخ 11 مايو 2022م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع الشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية