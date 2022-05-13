وظائف شاغرة لدى مستشفى الملك فيصل

فاطمة المالكي(صدى):

كشف مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية وفنية شاغرة للجنسين من السعوديين وغير السعوديين.

وأوضحت إدارة المستشفى أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، والمدينة المنورة، وجدة.

وذكرت أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: كبير أخصائي تقنية قلب وأوعية دموية (الرياض)، استشاري طب طوارئ البالغين (الرياض)، أخصائي اجتماعي مساعد (الرياض)، فني ثانٍ فيزياء طبية (الرياض)، طبيب الإحالات الطبية (الرياض)، فيزيائي طبي رابع (الرياض)، فيزيائي طبي ثانٍ (الرياض)، وغيرها من الوظائف.

وأشارت إدارة المستشفى، إلى أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 8 أغسطس 2022م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع مستشفى الملك فيصل التخصصي