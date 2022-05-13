بالفيديو.. رئيس الزمالك السابق: النقاز كان معارًا للأهلي السعودي وليس لاعبًا حرًا

نواف السالم(صدى):

أدلى رئيس نادي الزمالك المصري السابق، حسين لبيب، بتصريحات تلفزيونية تؤكد أن اللاعب حمدي النقاز كان معارًا للنادي الأهلي وليس لاعبًا حرًا.

وأوضح حسين لبيب، خلال مشاركته مع برنامج “اللعيب” عبر قناة “MBC مصر”، أنه تم الحكم للاعب بمليون و300 ألف دولار؛ لينصح المستشارون القانونيون بضرورة التوصل إلى اتفاق مع اللاعب.

وأشار رئيس نادي الزمالك، أثناء حديثه أن حمدي النقاز كان معارًا للنادي الأهلي وليس لاعبًا حرًا، ليعلق الناقد الرياضي عبدالرحمن الجماز عبر حسابه على تويتر قائلًا: “‏آن الأوان لفتح ملف حمدي النقاز من أعلى سلطة رياضية وكشف المستور بعد إعتراف رئيس الزمالك السابق بأن اللاعب كان معاراً للأهلي السعودي وليس لاعباً حراً” .