الجابر يكشف الايجابيات التي يملكها الأخضر في مونديال 2022
تحدث سامي الجابر نجم نادي الهلال السابق، عن الإيجابيات التي يملكها المنتخب الوطني في مونديال 2022م.
وأكد “الجابر” أن المجموعة صعبة للغاية مضيفًا: “أملنا كبير في المنتخب الوطني أن يكون بأفضل حالاته والدعم الكبير من الحكومة” بحسب برنامج “في المرمى”.
وتابع: “لاعبي المنتخب على ثقة كبيرة ويحملون المسؤولية لكن أوجه الرسالة للجمهور السعودي حتى لا نضع اللاعبين في ضغط أكثر من اللازم فالمطلوب أن تكون مشاركة يكون فيها المنتخب السعودي حاضر”.
ما هي الايجابيات التي يملكها المنتخب السعودي في مونديال 2022 م من وجهة نظر سامي الجابر والى من وجه رسالته؟ pic.twitter.com/0Ll3orKRTd
— العربية – في المرمى (@FilMarma) May 13, 2022
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