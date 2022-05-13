الجابر يكشف الايجابيات التي يملكها الأخضر في مونديال 2022

ماجد محمد(صدى):

تحدث سامي الجابر نجم نادي الهلال السابق، عن الإيجابيات التي يملكها المنتخب الوطني في مونديال 2022م.

وأكد “الجابر” أن المجموعة صعبة للغاية مضيفًا: “أملنا كبير في المنتخب الوطني أن يكون بأفضل حالاته والدعم الكبير من الحكومة” بحسب برنامج “في المرمى”.

وتابع: “لاعبي المنتخب على ثقة كبيرة ويحملون المسؤولية لكن أوجه الرسالة للجمهور السعودي حتى لا نضع اللاعبين في ضغط أكثر من اللازم فالمطلوب أن تكون مشاركة يكون فيها المنتخب السعودي حاضر”.