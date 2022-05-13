شاهد.. زحام لافت بين المعتمرين وهم يحيطون بالكعبة فجر اليوم

مكة المكرمة(صدى):

وثق مقطع فيديو الزحام اللافت بين المعتمرين وهم يؤدون فريضتهم فجر اليوم، ويحيطون بالكعبة الغراء طالبين رجاء المثوبة من الله .

وأظهر الفيديو الجموع الكبيرة من المعتمرين وهم يطيفون حول الكعبة المشرفة في أجواء ليلية روحانية مليئة بالسكون والهدوء .