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شاهد.. زحام لافت بين المعتمرين وهم يحيطون بالكعبة فجر اليوم

شاهد.. زحام لافت بين المعتمرين وهم يحيطون بالكعبة فجر اليوم
مكة المكرمة(صدى):

وثق مقطع فيديو الزحام اللافت بين المعتمرين وهم يؤدون فريضتهم فجر اليوم، ويحيطون بالكعبة الغراء طالبين رجاء المثوبة من الله .

وأظهر الفيديو الجموع الكبيرة من المعتمرين وهم يطيفون حول الكعبة المشرفة في أجواء ليلية روحانية مليئة بالسكون والهدوء .


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