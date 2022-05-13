شاهد.. زحام لافت بين المعتمرين وهم يحيطون بالكعبة فجر اليوم
وثق مقطع فيديو الزحام اللافت بين المعتمرين وهم يؤدون فريضتهم فجر اليوم، ويحيطون بالكعبة الغراء طالبين رجاء المثوبة من الله .
وأظهر الفيديو الجموع الكبيرة من المعتمرين وهم يطيفون حول الكعبة المشرفة في أجواء ليلية روحانية مليئة بالسكون والهدوء .
فيديو | يلتقون على حب وتوحيد خالص..
زحام لافت فجرا.. يحيطون بالكعبة الغراء طالبين رجاء المثوبة من الله#الإخبارية pic.twitter.com/MrfxzXV48q
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 13, 2022
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