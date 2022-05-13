إيران تدعو الكويت للتفاوض حول حقل الدرة في طهران

خالد الظفيري(صدى):

أبلغ سفير إيران بالكويت محمد إيراني الكويت أن بلاده تريد التفاوض حول حقل الدرة في طهران، بحسب صحيفة “الرأي” الكويتية.

وقال “إيراني” أن بلاده أرسلت دعوة رسمية للجانب الكويتي المختص بالمحادثات في شأن حقل الدرة؛ لاستئناف المفاوضات بين البلدين من حيث توقفت في العام 2014.

كما أكد أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد‭ ‬اللهيان اتصل بنظيره الكويتي الشيخ الدكتور أحمد الناصر؛ من أجل استئناف هذه المفاوضات في طهران حيث كانت الدورة الأخيرة في الكويت.

وكانت المملكة العربية السعودية والكويت قد أعلنوا سابقًا في بيان مشترك إنهما تجددان الدعوة لإيران لعقد مفاوضات حول تعيين الحد الشرقي من المنطقة المغمورة المقسومة في الخليج.