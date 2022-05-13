‏قانوني: إذا ظهر شبهة فساد بأزمة مطار جدة سيتم إحالة الملف إلى نزاهة

جدة(صدى):

أكد المحامي حمود الناجم أنه إذا ظهر للجنة التحقيقية في أزمة مطار جدة شبهة فساد فتحيل الملف إلى ‎نزاهة.

وقال “الناجم” في حديثه إن الأخطاء التشغيلية في المطار هى أخطاء وظيفية فأذا ظهر للجنة التحقيقة أن هناك شبهة فساد فسوف تحيل الملف إلى نزاهة.

كما أوضح أن اسبوع للتحقيق في مطار جدة كاف جدا، مضيفًا: “هذه المدة كافية جدا للوقوف على الملابسات لأن الذي حدث أمر طارئ وليس معتاد ووقع في مطار جدة من التزاحم وعدم ترتيب الرحلات والتخلف الكبير باعداد مهولة ونتمنى الوصول لحلول دائمة”.

فيديو | المحامي حمود الناجم لـ #نشرة_التاسعة: إذا ظهر للجنة التحقيقية في أزمة #مطار_جدة شبهة فساد فتحيل الملف إلى #نزاهة#الإخبارية pic.twitter.com/GEx0I5gcnJ — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 12, 2022