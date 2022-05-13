بالفيديو.. الدفاع المدني يسيطر على حريق مجمع الظهران مول ولازال جزء بسيط منه

علي القحطاني(صدى):

‏استطاعت فرق الدفاع المدني السيطرة على الحريق المندلع صباح اليوم الجمعة، في مجمع الظهران مول .

وأكدت شيماء الزهراني مراسلة قناة الإخبارية، أن فرق الدفاع المدني تعاملت مع الحريق المندلع ولازال هناك جزء بسيط منه .

وأفادت شيماء الزهراني بعدم تسجيل أي إصابات حتى الآن، لافتة بعدم وجود وفيات أو خسائر بالأرواح

فيديو | مراسلتنا شيماء الزهراني: لا إصابات أو وفيات والسيطرة على جزء كبير من حريق #الظهران_مول#الإخبارية pic.twitter.com/xETUvBDX5a — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 13, 2022