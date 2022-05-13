بالفيديو.. الدفاع المدني يسيطر على حريق مجمع الظهران مول ولازال جزء بسيط منه
استطاعت فرق الدفاع المدني السيطرة على الحريق المندلع صباح اليوم الجمعة، في مجمع الظهران مول .
وأكدت شيماء الزهراني مراسلة قناة الإخبارية، أن فرق الدفاع المدني تعاملت مع الحريق المندلع ولازال هناك جزء بسيط منه .
وأفادت شيماء الزهراني بعدم تسجيل أي إصابات حتى الآن، لافتة بعدم وجود وفيات أو خسائر بالأرواح
فيديو | مراسلتنا شيماء الزهراني: لا إصابات أو وفيات والسيطرة على جزء كبير من حريق #الظهران_مول#الإخبارية pic.twitter.com/xETUvBDX5a
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 13, 2022
فيديو | مشاهد من عمليات إخماد حريق مجمع #الظهران_مول#الإخبارية pic.twitter.com/DzxGF8PFCB
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 13, 2022
فيديو | الإطفاء الجوي.. الطيران العمودي يشارك في عملية إخماد نيران مجمع #الظهران_مول#الإخبارية pic.twitter.com/Qu1gl5xFCU
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 13, 2022
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