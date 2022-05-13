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  3. بالفيديو.. الدفاع المدني يسيطر على حريق مجمع الظهران مول ولازال جزء بسيط منه

بالفيديو.. الدفاع المدني يسيطر على حريق مجمع الظهران مول ولازال جزء بسيط منه

بالفيديو.. الدفاع المدني يسيطر على حريق مجمع الظهران مول ولازال جزء بسيط منه
علي القحطاني(صدى):

‏استطاعت فرق الدفاع المدني السيطرة على الحريق المندلع صباح اليوم الجمعة، في مجمع الظهران مول .

وأكدت شيماء الزهراني مراسلة قناة الإخبارية، أن فرق الدفاع المدني تعاملت مع الحريق المندلع ولازال هناك جزء بسيط منه .

وأفادت شيماء الزهراني بعدم تسجيل أي إصابات حتى الآن، لافتة بعدم وجود وفيات أو خسائر بالأرواح


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